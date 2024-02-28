Саратовский губернатор поручил в 2024 году ликвидировать в регионе очередь на ЭКО

По словам Романа Бусаргина, зачастую ожидание процедуры приводит к страху и изменению решения

САРАТОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поставил задачу в 2024 году ликвидировать в регионе очередь на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Об этом он заявил на коллегии министерства здравоохранения региона.

По словам министра здравоохранения области Олега Костина, время ожидания процедуры составляет от одного до двух месяцев.

"Мы должны поставить перед собой задачу - в 2024 году очереди быть не должно. Что для этого надо - формируйте, как министр здравоохранения, задачу для областного правительства. Зачастую ожидание - это и изменение решения, и боязнь. Женщине пойти на этот шаг достаточно сложно", - сказал губернатор, обращаясь к Костину.

Как сообщил министр, в 2023 году было запланировано более 1,3 тыс. процедур ЭКО в рамках программы ОМС. Это на 18,6% выше показателя 2022 года. В результате в 2023 году на учет по беременности встала 281 женщина, родилось 213 детей. Показатель эффективности ЭКО, по словам Костина, составил 50%.

Всего в 2023 году в Саратовской области родилось почти 15,9 тыс. детей. Глава ведомства добавил, что это на 2,9% меньше, чем в 2022 году.