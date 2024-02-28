В Аргентине отменены несколько сотен рейсов из-за забастовки в авиаотрасли

Авиакомпания Aerolineas Argentinas сообщила об отмене 331 полета

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен авиарейсов были отменены по всей Аргентине из-за забастовки профсоюзов пилотов и работников наземных служб аэропортов. Крупнейшая авиакомпания страны Aerolineas Argentinas сообщила о невозможности осуществления более 300 рейсов.

"Aerolineas Argentinas информирует об отмене 331 рейса, запланированного на среду, 28 февраля, в связи с забастовкой трех профсоюзов, которые представляют работников компании", - говорится в сообщении.

По данным авиаперевозчика, забастовка затронула 24 тыс. пассажиров, из них 3 000 должны были лететь международными рейсами. "Ущерб для операционной деятельности компании оценивается в $2 млн", - отмечается в сообщении.

Забастовку объявили работники Aerolineas Argentinas, которые не смогли договориться о повышении зарплат. Однако, поскольку к стачке присоединился профсоюз, объединяющий работников наземных служб, свои рейсы не могут осуществить и другие авиакомпании, работающие в Аргентине. Продолжить работу в день забастовки смогли только авиаперевозчики FlyBondi и American Airlines, которые могут обеспечить обслуживание пассажиров без бастующих профсоюзов.

Это уже вторая стачка в авиаотрасли Аргентины за последние два месяца. 24 января в стране прошла всеобщая забастовка, созванная в знак протеста против мер правительства президента Хавьера Милея. В тот день в Аргентине также были отменены сотни рейсов.