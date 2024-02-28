Женам и матерям бойцов СВО в Вологодской области вручат подарки к 8 марта

Речь идет о семьях всех участников спецоперации - контрактников, мобилизованных, добровольцев

ТАСС, 28 февраля. В Вологодской области приготовили адресные подарки к 8 марта от правительства региона женам и матерям бойцов специальной военной операции. Подарки, состоящие из сладостей вологодского производства, вручат женщинам с 6 по 14 марта, сообщила пресс-служба врио губернатора области.

"Мужья и сыновья наших женщин доблестно сражаются на передовой и в этот праздничный день не имеют возможности вручить своим любимым цветы и подарки. Поэтому со своей стороны мы поздравим жен и матерей наших воинов, скажем слова благодарности за то, что ждут, поддерживают и верят в победу", - привела пресс-служба слова главы региона Георгия Филимонова.

Как подчеркнул руководитель области, в Вологодской области не делают ведомственных или статусных различий между бойцами. Подарки получат жены, матери всех участников спецоперации - контрактников, мобилизованных, добровольцев.