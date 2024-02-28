В штате Калифорния обнаружили череп гигантского морского существа

По данным SFGate, останки, вероятно, принадлежат финвалу, либо синему киту

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Череп гигантского морского существа обнаружен на берегу океана в штате Калифорния, сообщил интернет-портал SFGate.

Останки, "вероятно, принадлежат либо финвалу, либо синему киту", двух исчезающих видов морских животных, приводит он слова экспертов американского Музея истории природы в городе Санта-Круз. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, они входят в число крупнейших животных на Земле. Финвал и синий кит обладают гигантскими размерами и довольно похожи между собой, а "их черепа измеряются не сантиметрами, а метрами", отметил порталу палеонтолог из Чарльстонского колледжа Роберт Боссенекер.

Он добавил, что подобный случай - явление "хоть и не совсем обычное, но не беспрецедентное".