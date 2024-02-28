В реках Брянской области подъем воды начался на месяц раньше многолетних значений

В западных и юго-западных районах региона уже начинаются паводковые процессы

ТАСС, 28 февраля. Подъем воды в реках Брянской области начался на 1-1,5 месяца раньше среднемноголетних значений, специалисты прогнозируют выход рек из берегов в черте Брянска с конца текущей недели. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

"В текущем году возможен подъем паводковых вод до максимальных значений последних лет. <…> Активность рек региона в этом году отмечается на 1-1,5 месяца ранее среднемноголетних значений. По данным гидропостов, только за минувшие сутки верховья рек Десны и Болвы прибавили свой уровень от 10 до 20 см. Динамика роста продолжается, в связи с чем прогнозируется выход рек из берегов в черте Брянска уже с конца текущей недели", - говорится в сообщении.

В западных и юго-западных районах региона уже начинаются паводковые процессы, отметили в главке.

Спасатели предупреждают, что возможен подъем грунтовых вод в подвальных помещениях и пониженных участках местности.

МЧС России по Брянской области сформировало 28 оперативных групп, которые будут оказывать помощь населению на территориях, подверженных затоплению.