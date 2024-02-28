На юге Карелии открыли мемориальную доску в память о погибшем герое СВО

Старший сержант Вячеслав Юрьев награжден орденом Мужества

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия мемориальной доски в честь погибшего во время спецоперации Вячеслава Юрьева состоялась в одной из деревень Олонецкого района. Старший сержант награжден орденом Мужества, рассказал ТАСС глава Олонецкого национального района Вадим Мурый.

"Сегодня в школе деревни Мегрега состоялось торжественное мероприятие - открытие мемориальной доски нашему земляку Юрьеву Вячеславу Сергеевичу, кавалеру ордена Мужества, геройски погибшему в ходе специальной военной операции", - сообщил собеседник агентства.

На церемонии присутствовали родные и близкие выпускника Мегрегской школы, его земляки, руководители района. Открыли мемориальную доску родители Юрьева. Память бойца почтили минутой молчания.