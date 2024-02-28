"Единая Россия" в Херсонской области организует 19 площадок просмотра послания президента

Принять участие в просмотре трансляции сможет любой житель региона

ГЕНИЧЕСК, 28 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" в Херсонской области подготовит площадки регионального и местных отделений для просмотра ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе партии.

"Всего "Единая Россия" в Херсонской области обеспечит 19 площадок для просмотра обращения президента России Владимира Путина. По несколько площадок откроют в Скадовске и Геническе. Принять участие в просмотре трансляции послания может любой житель Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что послание можно будет не только посмотреть, но и обсудить его основные направления вместе с представителями партии и депутатами.

"Если для большинства россиян ежегодное событие уже добрая традиция и они его ждут, то жители новых регионов и, в частности, Херсонской области, еще только вступают в правовое поле России. Поэтому для них смотреть послание в трансляции, а потом обсудить его основные тезисы, которые для всех уровней власти станут руководством к действию, это важный интеграционный механизм", - приводятся слова сенатора, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" в Херсонской области Игоря Кастюкевича.

Президент России выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию 29 февраля. Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение президентом Российской Федерации стратегических направлений развития страны. Включает как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.