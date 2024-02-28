В Челябинской области в третий раз продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до 19:00 1 марта

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Объявленный в Челябинской области неделю назад режим неблагоприятных метеоусловий продлили в третий раз, до вечера пятницы, следует из материалов, опубликованных пресс-службой областного министерства экологии.

"По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Златоусте, Аше с 19:00 (17:00 мск) 28 февраля до 19:00 1 марта сохраняется режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое", - сказано в сообщении.

Режим продлили во второй раз 26 февраля - до 19:00 (17:00 мск) 28 февраля. А первый раз режим продлялся 22 февраля - до вечера 26 февраля.

Режим был объявлен 19 февраля с 14:00 (12:00 мск) до 19:00 (17:00) 22 февраля. Местные власти сообщали, что с предприятиями провели совещание, на котором договорились о снижении выбросов на 20-40%. Кроме того, решили усилить все необходимые мероприятия по снижению негативного влияния на атмосферный воздух.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.