Туск объявил о встрече с протестующими фермерами 29 февраля

Премьер-министр Польши подчеркнул, что власти готовы серьезно рассматривать дальнейшие ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск созовет консультации с представителями протестующих аграриев. Об этом он заявил журналистам по итогам первой части переговоров со своим норвежским коллегой Йонасом Гаром Стёре.

"Завтра [29 февраля] в 14:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) в Центре диалога в Варшаве я встречусь с лидерами всех протестующих групп [аграриев]", - отметил глава польского правительства. Он подчеркнул, что польские власти готовы серьезно рассматривать дальнейшие ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции. Туск призвал аграриев "не разбрасываться громкими лозунгами" по вопросу закрытия польско-украинской границы.

Накануне объединение профсоюзов "Солидарность" потребовало от премьера встретиться с представителями фермеров. 9 февраля польские аграрии начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.