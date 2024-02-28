Мосгорсуд 4 марта рассмотрит жалобу на заочный арест Арестовича

Экс-советник офиса президента Украины обвиняется, в частности, в распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд рассмотрит 4 марта апелляционную жалобу на решение о заочном аресте бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалоба назначена к рассмотрению на 4 марта в 13:30 мск", - сказали в суде.

Басманный суд Москвы 6 февраля избрал Арестовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания или передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции либо депортации на территорию РФ. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Арестович подал в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины 14 января 2023 года, после того как подвергся критике за слова о сбитой украинской системой ПВО ракете, которая стала причиной обрушения части дома в городе Днепре и гибели людей.

Прокуратура Донецкой Народной Республики 12 апреля 2023 года возбудила в отношении Арестовича уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. Позже МВД РФ сообщило об объявлении его в розыск. Уголовное дело в его отношении возбуждено также в Белоруссии.