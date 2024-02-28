Арктический диктант прошел на 64 площадках в регионах России и за рубежом

Основной площадкой проведения акции стал визит-центр парка "Арктическое посольство" в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 28 февраля. /ТАСС/. Самый северный в Евразии и России национальный парк "Русская Арктика" провел в День Арктики "Арктический диктант", передает корреспондент ТАСС.

Диктант прошел на 64 площадках в Архангельской, Мурманской, Иркутской областях, Новосибирске, Ставрополе, Ненецком автономном округе, Якутии, Краснодарском и Красноярском краях. Как сообщил директор нацпарка Александр Кирилов, впервые диктант написали за границей, в Баренцбурге, на острове Шпицберген.

"Арктический диктант прошел более чем на 60 площадках в разных регионах страны, в некоторых из них впервые. В этом году у нас есть площадка за пределами Российской Федерации, в городе Баренцбург, на архипелаге Шпицберген", - сказал Кирилов.

В 2024 году к "Русской Арктике" присоединились другие арктические особо охраняемые природные территории, коллеги из Ненецкого, Кандалакшского и Усть-Ленского заповедников, национального парка "Кыталык", заповедника "Пасвик", заповедников Таймыра предложили свои вопросы.

Основной площадкой диктанта стал визит-центр парка в Архангельске "Арктическое посольство". Здесь в течение дня диктант писали все желающие. Сюда подходили как организованные группы, например, классы, так и отдельные желающие. Если дети писали как на экзамене, лишь слегка шушукаясь, то у взрослых участников возникали настоящие дискуссии, например, на каком же континенте нет многолетней мерзлоты: в Австралии или Африке. "Где же она может быть в Африке? Наверно, там, где мыс Доброй Надежды", - поделилась одна из участниц.

О привлечении внимания к Арктике

Одна из главных задач проекта - привлечь внимание общественности к природоохранной деятельности, в том числе в высоких широтах. Диктант включает 30 вопросов на разные темы.

За каждый правильный ответ участнику начисляется один балл, соответственно, победителями станут участники, набравшие 30 баллов. Участники, правильно ответившие на все вопросы, получат дипломы победителей и памятные призы. Для второго и третьего мест необходимо верно ответить на 27-29 и 24-26 вопросов соответственно. Призеры будут отмечены электронными дипломами. "На следующий год мы сделаем еще пять дополнительных вопросов под звездочкой. Это будут сложные вопросы для знатоков, которые были исключены, когда мы отбирали вопросы к диктанту этого года, потому что вызывали затруднения даже у опытных сотрудников, работающих в Арктике", - добавил директор нацпарка.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире.