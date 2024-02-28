С начала СВО 11 офицеров Росгвардии получили звания Героя России

Советник директора Федеральной службы Валерий Грибакин добавил, что сотрудники выполняют боевые задачи на самых ответственных участках, проявляя мужество и героизм

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. С начала специальной военной операции 11 офицеров Росгвардии получили звания Героя России. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Валерий Грибакин на форуме "Национальная безопасность России", организатором которого выступила общероссийская организация "Офицеры России".

"С первых дней специальной военной операции сотрудники и военнослужащие Росгвардии выполняют боевые задачи на самых ответственных участках, проявляя мужество и героизм. Эта эффективная работа отмечена не только конкретными результатами, но и боевыми наградами. С начала проведения специальной военной операции 11 офицеров войск удостоены звания Героя Российской Федерации. В прошлом году, в том числе и за участие в СВО, более 13,5 тыс. росгвардейцев отмечены государственными наградами, почти 43 тыс. - ведомственными", - привели в пресс-службе общероссийской организации слова Грибакина.

В работе форума, темой которого стала "Безопасность государства и общества в условиях СВО и санкционного давления", приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, депутаты Госдумы, сенаторы, члены Общественной палаты и общественных советов при ведомствах, представители экспертного сообщества, профильных НКО и СМИ. Они обсудили военные, политические и экономические аспекты специальной военной операции.

"По сути дела, с нами воюют 52 страны коллективного Запада. На днях господин Макрон, президент Франции, заявил о том, что некоторые страны готовы даже направить свои войска для того, чтобы поддержать якобы Украину, но, по сути дела, объявить войну нашей стране. Поэтому я очень рассчитываю на то, что наш форум выработает конкретные предложения, которые сегодня так необходимы и Верховному главнокомандующему, и в целом нашей стране", - отметил председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России", председатель оргкомитета форума, генерал-полковник Сергей Степашин.

Председатель президиума организации, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой добавил, что "Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру, и противникам, и друзьям, что нас не сломить ни на поле боя, ни в попытках экономического давления". Как уточнили ТАСС в пресс-службе организации, по итогам форума будет подготовлена резолюция, которую оргкомитет направит в органы власти, профильные НКО и СМИ, а также доведет до экспертного сообщества.