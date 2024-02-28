В архивы РФ ежегодно поступает 3 млн запросов о подтверждении прав на пенсии и выплаты

Объемы комплектования документами федеральных архивов в 2023 году вдвое превысили уровень 2022 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Более 3 млн запросов россиян о подтверждении прав на получение пенсий и пособий поступает в архивы ежегодно. Объемы комплектования документами федеральных архивов в 2023 году вдвое превысили уровень 2022 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на коллегии Росархива, где были подведены итоги работы агентства за 2023 год и намечены планы на 2024 год.

"Архивы сегодня - это не только историческая память. Ежегодно в архивы поступает более 3 млн запросов граждан о подтверждении прав на получение пенсий и пособий. Переход в ближайшее время на электронное взаимодействие всех государственных и муниципальных архивов существенно ускорит процедуры по установлению пенсий и социальных выплат гражданам, повысит качество их обслуживания", - цитируют Голикову в ее секретариате.

По словам Голиковой, в федеральных архивах в 2023 году "принято более 220 тыс. единиц хранения, а также около 70 тыс. единиц хранения документов по личному составу".

Вице-премьер сказала, что в сентябре 2023 года был открыт доступ к справочному модулю Государственной информационной системы удаленного использования архивных документов. Модуль уже содержит 21 млн. заголовков дел федеральных архивов. После его полного ввода в эксплуатацию россияне смогут знакомиться с историческими документами в удобное для них время из любой точки страны, для этого необходимо завершить работу по внесению изменений в закон "Об архивном деле".

Укрепление ценностей

"В сегодняшней геополитической ситуации архивам принадлежит особая роль в укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, противодействии попыткам фальсификации истории. Являясь связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим, архивы формируют основу для принятия важнейших государственных решений, опираясь на исторический опыт развития страны и мироустройства", - сказала Голикова.

Она добавила, что сегодня важно не только сохранить ценные документы, отражающие историческую правду, но и дать возможность жителям страны ознакомиться с ними, чтобы они смогли глубже узнать историю России и осмыслить происходящие процессы.

"Президент страны Владимир Путин поставил перед нами задачу провести масштабную выставку подлинников архивных документов, включая рассекреченные материалы, и музейных артефактов, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Уверена, что благодаря вашим усилиям эта экспозиция станет одной из центральных в числе юбилейных мероприятий мая 2025 года, и будет интересна гражданам всех возрастов", - подчеркнула она.

Также Голикова отметила, что нужно продолжать оказывать практическую и методическую помощь архивистам новых регионов. Их архивные службы должны быть полностью интегрированы в архивную отрасль РФ, необходимая нормативная база уже сформирована.