В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Латвии

Гундарса Калве приговорили к 10 годам лишения свободы

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Латвиец Гундарс Калве, состоявший в украинском военизированном формировании "Карпатская Сечь", заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры ДНР.

"Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего военнослужащего военизированного формирования "Карпатская Сечь" Гундарса Калве. Он признан виновным по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенных за пределами территории РФ воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фигурант приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Установлено, что он добровольно вступил в украинское военизированное формирование "Карпатская Сечь", согласившись на участие в вооруженном конфликте за материальное вознаграждение. С 28 февраля по 30 апреля 2023 года участвовал в вооруженном конфликте против представителей силовых структур РФ и ДНР. В результате этих действий отмечены разрушения гражданской инфраструктуры республики, жертвы среди мирных жителей и российских военнослужащих.

Кроме того, в суде установлено, что в феврале 2021 года Калве на колесном погрузчике повредил воинское захоронение советского мемориала, посвященного погибшим при защите Отечества в период Великой Отечественной войны в латвийском городе Екабпилс.