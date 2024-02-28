Группа "Кино" сообщила об отмене концерта в Дубае по решению организаторов

Коллектив отметил, что возврат средств можно оформить по месту приобретения билетов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Концерт группы "Кино" в Дубае отменен по решению организаторов, сообщается на странице группы во "Вконтакте". Концерт был запланирован на 7 марта.

"Концерт в Дубае отменен по решению организаторов. За возвратом средств обратитесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов", - говорится в сообщении.

"Кино" - популярная рок-группа 1980-х годов. Основателем, лидером группы, а также автором песен был исполнитель Виктор Цой. После смерти Цоя группа распалась и воссоединилась спустя 30 лет - в 2020 году. За основу выступлений группы был взят настоящий голос Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей "Кино". В составе группы два басиста группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист Юрий Каспарян.