Студенты Тульского университета сдали более 300 литров донорской крови с начала СВО

В конце января президент РФ Владимир Путин рассказывал, что студенты разных вузов сдали для участников СВО 19 тонн крови

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Студенты Тульского государственного университета сдали более 300 литров донорской крови с начала специальной военной операции (СВО). Об этом доложили министру обороны РФ Сергею Шойгу во время проверки организации учебного процесса в военном учебном центре (ВУЦ) при университете.

"Министру обороны РФ доложили, что с начала специальной военной операции 569 студентов университета сдали более 300 литров донорской крови", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В конце января президент РФ Владимир Путин рассказывал, что студенты разных вузов сдали для участников СВО 19 тонн крови.