Суд в Литве открыл слушания по новому делу против осужденного за шпионаж оппозиционера

Альгирдасу Палецкису предъявлены новые обвинения в клевете на депутата парламента Лауринаса Касчюнаса, а также в принижении участников вооруженного сопротивления в стране после окончания Второй мировой войны

ВИЛЬНЮС, 28 февраля. /ТАСС/. Каунасский участковый суд приступил к слушанию нового дела против осужденного за шпионаж в пользу РФ оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса. Об этом сообщается на централизованном сайте литовских судебных инстанций.

В ноябре 2023 года Палецкису были предъявлены новые обвинения - в клевете на депутата парламента Лауринаса Касчюнаса (является председателем комитета по национальной безопасности и обороне), а также в принижении участников вооруженного сопротивления в Литве после окончания Второй мировой войны.

Суд огласил обвинительное заключение. Как отмечается в сообщении, Палецкис отверг предъявленные ему обвинения. "Своей вины не признаю, но готов ответить на возникающие у суда вопросы", - приводятся в сообщении его слова.

Оппозиционер отбывает заключение по статье о шпионаже. В июне 2023 года Верховный суд Литвы, рассмотрев кассационную жалобу Палецкиса, принял решение ее отклонить. При этом срок лишения свободы был сокращен с шести до пяти с половиной лет, так как судебная инстанция постановила, что Палецкис не совершил, а якобы готовился к совершению особо тяжкого преступления, каким является шпионаж.

Палецкис вины за собой не видит. Его адвокаты заявили, что обратятся в Европейский суд по правам человека.

Стал неугодным

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, до 2008 года занимал пост вице-мэра Вильнюса. В одном из интервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года, когда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере €3 тыс., а впоследствии завели дело о шпионаже в пользу РФ. В 2014 году оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма" в номинации "Гражданская позиция".

Судебное преследование оппозиционер расценивает как преследование за инакомыслие и отмечает, что всегда последовательно критиковал захватившую Литву систему, задавал неудобные вопросы. Система, по словам Палецкиса, стремится отомстить ему и одновременно показать всем остальным, что может случиться с человеком, который находится в оппозиции и сопротивляется.