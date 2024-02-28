На III Молодежном российско-африканском форуме обсудят вопросы сотрудничества

Он пройдет в Москве с 23 по 26 апреля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Актуальные вопросы российско-африканского сотрудничества обсудят на третьем форуме "Россия - Африка: что дальше?, который пройдет в Москве с 23 по 26 апреля 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

"Организаторы форума подготовили множество интересных мероприятий, благодаря которым участники смогут познакомиться с колоритом Африканского континента. В предстоящих мероприятиях примут участие ведущие политические деятели России и Африки, представители научного сообщества, дипломаты и предприниматели, - говорится в пресс-релизе. - Круглые столы и открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных политических, энергетических вопросов, а также затронут вопрос экономического сотрудничества между Россией и Африкой".

По словам организаторов, в рамках форума пройдет несколько брейнштормов - методов генерации креативных идей, а также кейс-чемпионатов - соревнований молодежных команд по решению поставленных бизнес-задач. "Все участники смогут насладиться насыщенной спортивной и культурной программой", - добавили организаторы.

Форум "Россия-Африка: что дальше?", функционирующий на базе МГИМО МИД России, является молодежной организацией, созданной с целью укрепления и развития сотрудничества между представителями российской и африканской молодежи, популяризации африканистики и продвижения позитивного образа России на африканском континенте.