Центр подготовки "Воин" готов разработать программы для казачьих вузов

В 2024 году филиалы центра заключили соглашения о сотрудничестве с казачьими сообществами в Бурятии, Калмыкии, Хабаровском крае, Тюменской и Свердловской областях

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" готов разработать программы для казачьих вузов, сообщил директор центра Игорь Казарезов.

"Реализация дополнительных общеразвивающих программ центра "Воин" для студентов вузов может стать основным направлением взаимодействия с казачеством. Учитывая имеющийся кадровый потенциал инструкторов, методический задел в сфере патриотического воспитания, центр готов разработать новые дополнительные программы с учетом специфики казачьих вузов", - подчеркнул Казарезов на заседании Ассоциации образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского казачества, в Министерства науки и высшего образования России.

Казарезов уточнил, что центр взаимодействует с казачеством. В 2024 году филиалы заключили соглашения о сотрудничестве с казачьими сообществами в Бурятии, Калмыкии, Хабаровском крае, Тюменской и Свердловской областях. В ближайшее время планируется подписание документов в Псковской и Кемеровской областях.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента Владимира Путина. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Обучение курсантов проходит по направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.