Дискуссионный клуб "Валдай" объявил о новом проекте для экспертов молодого поколения

Конкурс для участия в проекте объявят в ходе мероприятий клуба на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международный дискуссионный клуб "Валдай" запускает специальный проект по сотрудничеству с молодыми специалистами, сообщил научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, программный директор "Валдая" Тимофей Бордачев.

"Валдай" - дискуссионная площадка, и впервые в международной практике дискуссионная площадка создает новый поток знаний. Это будет результат деятельности ученых нового поколения, которых клуб "Валдай" приглашает к сотрудничеству в рамках проекта - он так и называется: "Валдай - новое поколение", - сказал он.

По словам Бордачева, конкурс для участия в этом проекте будет объявлен в ходе мероприятий клуба на площадке Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

"Мы приглашаем к сотрудничеству тех, кому интересно совместно проводить исследования, участвовать в конференциях клуба "Валдай", публиковаться на нашем сайте, работать в региональных программах, то есть становиться участниками огромного международного творческого процесса. Мы расширяем Валдайский клуб за счет молодых представителей экспертного сообщества, чтобы вместе работать над осмыслением будущего", - добавил программный директор.

Клуб "Валдай", созданный в сентябре 2004 года, объединяет российских и зарубежных экспертов, специализирующихся на исследованиях в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Изначально клуб был создан для содействия диалогу России и мирового сообщества. Впоследствии его цели расширились, к ним добавился независимый и объективный анализ политических, экономических и социальных событий в РФ и мире, а также совместная выработка решений по преодолению современного кризиса мировой системы.