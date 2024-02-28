Украинцы попытались перейти границу, направляясь на якобы похороны бабушки

Пограничники выяснили, что пассажиры заплатили водителю автомобиля по $2 тыс., чтобы попасть в Румынию

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Украинские пограничники задержали мужчин, пытавшихся попасть в Румынию якобы на похороны своей бабушки. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, на одном из контрольных постов в Закарпатской области пограничники остановили автомобиль, водитель которого утверждал, что везет пассажиров на похороны пожилой женщины. "Пассажиры факт "смерти" бабушки не обосновали, еще и поминальные венки продемонстрировали как доказательство. Однако имени и адреса проживания родственницы не знали", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГПСУ.

Пограничники выяснили, что пассажиры заплатили водителю по $2 тыс., чтобы попасть в Румынию. "Легенду о похоронах же придумали перевозчики", - указали в Госпогранслужбе.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий, а некоторые на свой страх и риск пытаются перебраться за рубеж нелегально, переплывая пограничные реки, используя белые маскировочные костюмы, а также средства маскировки под животных. Периодически такие попытки приводят к летальному исходу.