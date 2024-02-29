"Одноклассники" автоматизировали маркировку рекламных постов для авторов и медиа в соцсети

Как ожидается, это упростит блогерам и СМИ соблюдение требований законодательства при размещении рекламы в своем контенте

"Одноклассники" интегрировали мини-приложение VK ОРД в соцсеть, что позволит авторам бесшовно добавлять токен и пометку к публикациям и упростит соблюдение требований закона о рекламе, рассказали в пресс-службе соцсети.

Авторы ОК смогут быстро маркировать все виды контента (текстовые посты, видеоматериалы, моменты и прочее) при публикации нативной рекламы в соцсети, говорится в сообщении.

Благодаря внутреннему инструменту маркировка и данные с указанием на рекламодателя выглядят нативно, у авторов нет необходимости дополнительно прописывать информацию в посте или в видео. Пользователь будет видеть плашку "Реклама от автора", при этом информацию о рекламодателе можно узнать просто открыв боковое меню поста.

В тестовом режиме функционал стал доступен еще в ноябре 2023 года. По данным соцсети, инструмент уже стал популярен среди авторов ОК, взаимодействующих с брендами, блогеры ежедневно маркируют посты через мини-приложение.

Соцсеть планирует расширить возможности инструмента, чтобы авторы могли заполнять всю информацию о рекламной кампании не покидая приложение, а также формировать токен при создании публикации.