Для участников Всемирного фестиваля молодежи разработали 12 экскурсионных маршрутов

В проведении экскурсий будет задействовано 300 гидов

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Экскурсионная программа из 12 маршрутов разработана для участников Всемирного фестиваля молодежи. В проведении экскурсий будет задействовано 300 гидов со всей России, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"На 12 маршрутах гости фестиваля познакомятся с историей и достижениями федеральной территории "Сириус", культурой регионов России и возможностями для самореализации молодого поколения. Организатором экскурсий на ВФМ-2024 выступает программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие". В проведении экскурсий будут задействованы 300 гидов со всей страны", - говорится в сообщении.

Экскурсии разнообразны. Один из маршрутов посвящен морской теме - истории покорения и развития Черноморского побережья. Для интересующихся наукой подготовлена экскурсия с посещением научных лабораторий, где изучают растения, растущие в парках и скверах курорта. Еще одна экскурсия пройдет в формате квеста об истории российской анимации. Гости посетят канатную дорогу, горнолыжную трассу и прогуляются по лесным тропам с традиционным русским чаепитием с самоваром.

Экскурсии будут доступны на шести языках. Помимо русского, послушать информацию можно будет на английском, китайском, испанском, арабском и французском языках. Посетить их смогут и гости с ограниченными возможностями здоровья. В программе предусмотрены 12 зон гостеприимства, где можно будет узнать информацию о тематических маршрутах.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории "Сириус" с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.