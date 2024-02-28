В РПЦ осудили действия Константинополя по восстановлению в сане Уминского

Протоиерей все равно остается бывшим священником из-за нарушения присяги повиноваться церковному руководству, сообщил заместитель председателя церковного суда Московской городской епархии РПЦ Владислав Цыпин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Решение Синода Константинопольского патриархата о восстановлении в священном сане протоиерея Алексия Уминского абсолютно неправомерно, Уминский все равно остается бывшим священником из-за нарушения присяги повиноваться церковному руководству. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя церковного суда Московской городской епархии РПЦ, профессор Московской духовной академии (МДА) протоиерей Владислав Цыпин.

Во вторник стало известно о том, что Священный синод Константинопольской церкви, прошедший под председательством патриарха Варфоломея, восстановил в сане бывшего настоятеля московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского и определил ему местом служения Русское викариатство Галльской митрополии (Франция) Константинопольского патриархата.

"Разумеется, такие действия не каноничны. Тут есть масса оснований для протестов, но у нас сейчас разорвано общение с Константинопольской патриархией (из-за признания Константинополем украинских раскольников - прим. ТАСС), и поэтому я не думаю, что каждый такой акт должен вызывать отдельное заявление с нашей стороны. Оно, вероятно, и будет, но для нас он остается священником, лишенным сана", - сказал Цыпин.

Он отметил, что в Константинопольском патриархате смотрят на дело Уминского "с узко политической точки зрения", тогда как действительная причина лишения его сана заключается в его "неповиновении священноначалию". "Канонически это прямое основание для лишения сана, потому что при рукоположении дается соответствующая присяга кандидатом в священство, который клянется повиноваться священноначалию", - отметил собеседник агентства.

Он провел параллель с ситуацией в армии во время военных действий, когда солдаты и офицеры в любом случае должны повиноваться своим командирам и не могут просто взять и отказаться от этого "по политическим причинам", обосновав это тем, что на стороне противника находятся "люди, которые им представляются защищающими правое дело". По словам Цыпина, к таким солдатам в войсках применяются самые жесткие санкции, и "точно так же и в церкви: неповиновение начальству, священноначалию не может быть терпимо".

Профессор академии также пояснил, что одно дело неповиновение дьякона священнику или священника своему настоятелю, и совсем другое - игнорирование требований правящего епископа, и тем более - первого епископа поместной церкви: тут "повиновение обязательно". "А тот, кто не согласен, ему разумно тогда самому подать прошение если не о лишении его сана, то, по крайней мере, о почислении его за штат", - добавил известный канонист Русской церкви.

Лишение сана

В феврале патриарх Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана протоиерея Алексия Уминского, бывшего последние 30 лет настоятелем храма Живоначальной Троицы в центре Москвы. Причиной такого вердикта суда стало нарушение отцом Алексием священнической присяги (клятвопреступление) - "отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией".

В свою очередь Константинопольский патриархат ранее также объявил о восстановлении в сане иерея Иоанна Коваля, самовольно изменившего утвержденный в Русской церкви текст молитвы о Святой Руси (убравшего оттуда слово "победа"). Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя случай с Ковалем, отмечал, что если каждый священник будет переделывать молитву "под свои собственные ожидания, состояния, политические предпочтения, то тогда вопрос о единстве церкви очень обострится".