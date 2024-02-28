Музейные команды в Архангельске впервые разработают турпродукты для молодежи

Победители получат поддержку наставников и экспертов в сфере туризма на этапе внедрения туристических продуктов в течение восьми месяцев

АРХАНГЕЛЬСК, 28 февраля. /ТАСС/. Команды из восьми музеев Архангельской области в ходе проектной лаборатории разработают туристические продукты, предназначенные для подростков и молодежи, лаборатория стартовала в Архангельске, рассказала ТАСС куратор программы "Музеи Русского Севера" Эльвира Алейниченко. Участники - финалисты конкурса по развитию туристической привлекательности музеев Севера.

"На конкурсной основе отобраны команды музеев Архангельской области, готовые предложить свои идеи по разработке новых туристических продуктов молодежной аудитории. Они проходят обучение на трехдневной проектной лаборатории, где под руководством авторитетных, признанных экспертов в сфере туризма и социокультурного проектирования глубже познакомятся с особенностями такой целевой аудитории, как подростки и молодежь, креативными практиками, современными подходами в упаковке туристических продуктов и доработают концепции своих турпродуктов", - сказала Алейниченко.

Программа "Музеи Русского Севера" в 2024 году запустила проект по развитию туристической привлекательности музеев для подростков и молодежи. Были выбраны два региона, обладающих большим туристическим потенциалом и в которых уже много делается региональными органами власти и туриндустрией - это Мурманская и Архангельская области. Музеи, представляющие проекты, находятся как в областном центре, так и в небольших населенных пунктах.

Как рассказала ТАСС сотрудница Северодвинского городского краеведческого музея Инга Пальцер, в Северодвинске есть остров Ягры, здесь реализуется проект Большая Ягринская тропа, специалисты проводят экскурсии. По ее словам, хотелось бы сделать проект более привлекательным для туристов. "Добавить информационную составляющую, может быть какие-то стенды, плюс сделать маршрут более продуманным, четким, спланированным по временным отрезкам. Понимание молодежи у нас есть, мы в принципе недалеко еще ушли, и есть контакт. Но, есть, например, пробелы по пониманию подростковой психологии, какие-то еще моменты. Это мы хотим здесь добрать", - поделилась она.

Команды, продемонстрировавшие самые интересные идеи, получат поддержку наставников и экспертов в сфере туризма на этапе их внедрения в течение последующих восьми месяцев. 1 марта команды будут защищать проекты перед потенциальными инвесторами. "Мы поддерживаем этот проект как компания-партнер, потому что нам очень важно, чтобы на территории Архангельской области появились новые интересные маршруты, в том числе с участием музейных работников, сотрудников, которые очень хорошо знают эту территорию. И мы могли бы потом в будущем взять часть этих маршрутов, предложить туристам", - сказала заместитель директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора Fun&Sun Светлана Гонецкая.