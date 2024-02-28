Уровень безработицы в России в январе составил 2,9%

Общая численность безработных составила 2,1 млн человек, следует из данных Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в январе 2024 года снизился до 2,9% (без исключения сезонного фактора) против 3% месяцем ранее, следует из данных Росстата.

Общая численность безработных в России в январе составила 2,1 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2024 года составила 75,4 млн человек, из них 73,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,1 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю", - отмечается в материалах Росстата.

В январе 2024 года среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 49,9%, уровень безработицы женщин (2,9%) выше уровня безработицы мужчин (2,8%).

Из 2,1 млн безработных 0,8 млн составляют сельские жители, 1,4 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (4,4%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,4%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в январе 2024 года составил 38,1 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 19,5%, лица в возрасте 50 лет и старше - 21,2%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности - 25,2%.