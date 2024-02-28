Движение на нескольких улицах в центре Москвы закроют в связи с посланием президента РФ

Автомобилистам рекомендуется строить маршрут заранее и использовать городской транспорт для поездок в центр

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта на нескольких улицах в центре столицы будет закрыто в связи с ежегодным посланием президента РФ Федеральному собранию. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

"29 февраля с 05:00 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной, на площади Васильевский спуск, на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка, в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 00:01 до окончания послания президента будет временно запрещена парковка на улицах Ильинка, Варварка и Москворецкая.

Автомобилистам рекомендуется строить маршрут заранее и использовать городской транспорт для поездок в центр.

Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение президентом Российской Федерации стратегических направлений развития страны. Включает как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.