В ООН признали, что помощь населению Донбасса и Новороссии носит ограниченный характер

В такой помощи, по оценкам всемирной организации, там нуждаются около 1,5 млн человек

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Объем гуманитарной поддержки со стороны ООН населению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является "очень ограниченным", хотя в такой помощи, по оценкам всемирной организации, там нуждаются около 1,5 млн человек. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке, сославшись, в частности, на "бюрократические препятствия".

"ООН поддерживает предоставление гуманитарной помощи через местные гуманитарные неправительственные организации" на этих территориях, сообщил Ларке, добавив, что "поддержка со стороны ООН осуществляется в основном за счет финансирования этих организаций".

"Однако из-за ограниченного доступа гражданского населения в эти районы и бюрократических препятствий масштабы реагирования весьма ограничены", - отметил официальный представитель УКГВ. Согласно оценкам, которые он привел, в этих регионах "проживают около 1,5 млн человек, нуждающихся в гуманитарной помощи". "Международное гуманитарное право требует содействия быстрой и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи для всех нуждающихся гражданских лиц независимо от того, где они живут", - заявил Ларке.