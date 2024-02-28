В Думу внесли законопроект о статусе российских центров открытого образования за рубежом

В настоящее время центры открытого образования не имеют четко выраженной специализации и фактически являются языковыми курсами или площадками для допобразования

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Новые люди" во главе с председателем партии Алексеем Нечаевым внесла в Госдуму законопроект о закреплении статуса российских центров открытого образования, которые осуществляют образовательную деятельность за рубежом. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "Об образовании в Российской Федерации".

В настоящее время центры открытого образования не имеют четко выраженной специализации и фактически являются языковыми курсами или площадками для допобразования. "При этом центры российских вузов, фондов, ассоциаций открыты в иностранных государствах как на базе образовательных организаций, так языковых центров и НКО без учета их исходных параметров и специфики. Не урегулировано действующим законодательством и направление педагогических работников для осуществления деятельности в центрах открытого образования на русском языке на территории иностранного государства", - подчеркивают авторы законопроекта.

Как добавляют депутаты, на практике образовательные организации принимают различные по содержанию локальные правовые акты о таких центрах, "которые фрагментарны и часто носят противоречивый характер".

Как говорится в пояснительной записке, на базе таких центров, в частности, можно организовать довузовскую подготовку иностранных школьников, поступающих в российские вузы, организовать онлайн-консультирование по вопросам получения соотечественниками госуслуг, а также по их правовой поддержке и обучению современным языкам программирования. Полномочиями по утверждению порядка создания центров открытого образования законопроектом предлагается наделить Минпросвещения России.