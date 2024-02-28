В Молдавии водители рейсовых автобусов прекращают забастовку для переговоров с властями

Ассоциацию работодателей автомобильных перевозчиков попросили представить проект поправок в транспортный кодекс

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Водители рейсовых автобусов 29 февраля прекращают забастовку в Молдавии для обсуждения с депутатами парламента поправок в транспортный кодекс. Об этом сообщила Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков страны.

"Мы объявляем, что завтра выйдем на работу и возобновим работу на автобусных маршрутах", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что ассоциация получила от депутатов парламента приглашение к переговорам. "Нас попросили представить свой проект поправок в транспортный кодекс к следующей неделе. Надеемся, что руководство парламента настроено серьезно и услышит нас", - подчеркивается в заявлении.

Во вторник забастовку объявили водители рейсовых автобусов, обслуживающих примерно треть районов Молдавии. Они выразили несогласие с последними поправками в законы, согласно которым решение об открытии или изменении в регулярных маршрутах пассажирского транспорта, а также о тарифах на проезд передается в местные органы власти.