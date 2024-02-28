В Дагестане приостановили реконструкцию системы водоотведения из-за нарушений подрядчика

Контракт с подрядчиком был расторгнут

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Работы по реконструкции системы водоотведения в городе Дагестанские Огни приостановили из-за выявленных нарушений, допущенных подрядной организацией, сообщается в Telegram-канале Минстроя региона.

"По программе развития СКФО подрядной организацией "Профстройюг" проводились работы по реконструкции систем водоотведения. В связи с недобросовестным исполнением возложенных обязательств контракт с компанией был расторгнут. Однако после расторжения контракта компания работы продолжала. Последний выезд сотрудников Минстроя Дагестана на объект состоялся 23 февраля, и на тот момент работы были уже приостановлены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главы Дагестана сообщили, что ситуация взята на контроль руководством республики. "Из-за безответственных действий подрядчика страдают местные жители, под угрозой их повседневная жизнь, здоровье. По данному вопросу руководителем администрации главы и правительства Республики Дагестан Алексеем Гасановым уже дано соответствующее поручение контрольному управлению главы Дагестана. Будет организован выезд компетентных лиц на место и приняты все необходимые меры, вплоть до самых жестких", - сообщается в Telegram-канале администрации главы региона.

Ранее жители города записали видеообращение к руководству республики с просьбой разобраться с ситуацией, связанной с прокладкой канализационных труб в городе. В социальных сетях жители жаловались на проблемы с водоснабжением и состоянием дорог.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают более 30 тыс. человек. Реконструкция системы водоотведения в моногороде была начата в 2022 году. Обновление системы планировали завершить в 2024 году.