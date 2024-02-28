На Ставрополье в мае запустят самое высокое в СКФО колесо обозрения

Аттракцион достигнет 65 м в высоту

ПЯТИГОРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Самое большое на Северном Кавказе колесо обозрения высотой 65 метров в мае запустят в Ессентуках, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

"В парке Победы города-курорта Ессентуков собрано и установлено самое большое на Северном Кавказе колесо обозрения высотой 65 м. В середине марта аттракцион пройдет техническую приемку на соответствие безопасности и качеству. <…> Запустят колесо обозрения к майским праздникам", - говорится в сообщении.

Оно будет работать круглый год: все 24 кабинки закрытые и оснащены сплит-системами. Строительство аттракциона - это первый этап благоустройства курорта в рамках частного инвестпроекта. Кроме того, здесь появится игровой тир и карусель для малышей. Предусмотрена укладка плитки, озеленение, установка кофейни и точки по продаже мороженого.

"Аттракционы в парке Победы Ессентуков всегда были точкой притяжения горожан и гостей курорта. Сегодня идет модернизация этой популярной локации, и в высокий курортный сезон мы сможем предложить новые возможности досуга", - отметил глава курорта Владимир Крутников, слова которого приводятся в сообщении.