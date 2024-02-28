Сальдо заявил, что район Крынок после СВО намерены развивать, как место "зеленого" туризма

Губернатор Херсонской области добавил, что власти региона уже разрабатывают план развития освобожденной территории

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Село Крынки и его окрестности в Херсонской области, освобожденные от Вооруженных сил Украины (ВСУ), по завершении спецоперации намерены развивать в качестве места "зеленого" туризма. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Думаю, что после завершения специальной военной операции, когда мы достигнем победы и фронт отодвинется дальше, вся эта местность, начиная от Херсона и выше по течению [Днепра] в сторону Каховки, будет развиваться как место для "зеленого" туризма, место для восстановления всех баз отдыха. Как для детей, так и для взрослых", - сказал он.

Сальдо отметил, что данное село - одно из нескольких, расположенных в пойме Днепра.

Он добавил, что власти Херсонской области уже разрабатывают план развития освобожденной территории. "Потому что вся Херсонская область очень привлекательная с этой точки зрения. Большое количество заповедных мест, большое количество мест для отдыха, для санаторно-курортного лечения", - подчеркнул Сальдо.