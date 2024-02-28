Глава Коми предложил материально стимулировать жителей брать собак из приютов

По словам Владимира Уйбы, у него самого три собаки, одну из которых он взял из приюта в Ухте

СЫКТЫВКАР, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба предложил рассмотреть возможность выплаты денежных компенсаций жителям, которые возьмут под опеку собак из приютов. Такую инициативу глава региона высказал на встрече с представителями муниципальных СМИ, сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя республики.

"Я уже думал в качестве одного из вариантов предложить разработать программу, чтобы материально стимулировать граждан, кто берет собак из приютов. Чтобы предоставлять денежную компенсацию тем, кто возьмет под опеку животное из приюта", - привела пресс-служба слова руководителя региона.

По мнению главы республики, взамен хозяин должен взять на себя обязательства пожизненно содержать собаку в достойных условиях.

Глава Коми рассказал, что сам содержит трех собак, одну из которых он взял из приюта в Ухте после разговора с местной жительницей. На встрече главы с жителями девушка возмутилась ситуацией с переполненными собачьими приютами. В ответ Уйба предложил девушке начать решать проблему самим и взять по собаке из приюта. Свое слово он сдержал, а "девушка передумала".