Бывшего премьера СССР Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание и отпевание пройдет в храме Христа Спасителя, сообщил пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Похороны бывшего премьера СССР, экс-сенатора Николая Рыжкова запланированы 1 марта на Троекуровском кладбище, сообщил ТАСС пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова и фракции коммунистов в Госдуме Александр Ющенко.

"Похороны Николая Ивановича Рыжкова состоятся 1 марта. Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя. Похороны запланированы на Троекуровском кладбище", - сказал Ющенко.

Как рассказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, сенаторы поедут организованно от здания верхней палаты парламента на траурную церемонию прощания с Рыжковым, которая состоится в 11:00 мск в храме Христа Спасителя. Там же с 12:30 до 13:15 будет проходить отпевание экс-премьера СССР. В 14:00 сенаторы отправятся на Троекуровское кладбище.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о смерти Рыжкова. Она рассказала, что долго работала с ним в Совете Федерации и его смерть для нее - большое личное потрясение. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал смерть Рыжкова невосполнимой утратой не только для региона, но и для всей страны.

Источник ТАСС сообщал, что отпевание Рыжкова планируется провести в храме Христа Спасителя в пятницу, 1 марта. Как отмечал источник, одним из вероятных мест захоронения Рыжкова может стать Троекуровское кладбище.

Рыжков умер на 95-м году жизни. С 1985 по 1990 год он возглавлял Совет министров СССР. С 1995 по 2003 год был депутатом Государственной думы РФ II и III созывов. С 2003 по 2023 год являлся сенатором, 20 лет представлял в верхней палате российского парламента администрацию Белгородской области. 25 сентября 2023 года полномочия 94-летнего Николая Рыжкова как сенатора были прекращены досрочно. Он сообщал, что продолжит работу в качестве советника председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.