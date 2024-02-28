В Калмыкии в возрасте 102-х лет умер участник битвы на Курской дуге

Тимофей Кутыгин был самым пожилым участником Великой Отечественной войны в регионе

ЭЛИСТА, 28 февраля. /ТАСС/. Участник Великой Отечественной войны, воевавший на многих фронтах и освобождавший Украину, Белоруссию, Латвию, Литву, почетный гражданин Республики Калмыкия Тимофей Кутыгин умер на 103-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

В пресс-службе главы республики ТАСС уточнили, что Кутыгин был самым пожилым участником Великой Отечественной войны в регионе. Он неоднократно участвовал в Параде победы в Москве, возглавлял колонну Бессмертного полка в Калмыкии.

"Ушла целая эпоха. На 103-м году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Республики Калмыкия Тимофея Яковлевича Кутыгина. Это невосполнимая утрата для всей республики и для меня лично. Как человек, прошедший большой жизненный путь, Тимофей Яковлевич делился со мной знаниями и опытом, давал мудрые наставления, для меня это очень ценно", - написал глава Калмыкии.

На фронт Кутыгин ушел добровольцем в марте 1942 года. С сентября 1942 года и до конца войны воевал в составе 270-й стрелковой дивизии сначала разведчиком, а потом командиром орудия 810-го артполка на Сталинградском, Донском, Степном, Воронежском, Калининском, Белорусском, Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Прошел от Волги до Балтийского моря, принимал участие в сражениях на Курской дуге, под Белгородом, Прохоровкой. Освобождал Украину, Белоруссию, Латвию, Литву, Смоленскую область. За проявленный героизм получил высокие награды - ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, медалями "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах", "За укрепление боевого содружества" и юбилейными медалями.

"Тимофей Яковлевич прожил долгую, нелегкую и героическую жизнь. На его судьбе отразились практически все этапы истории советской страны и современной России. Тимофея Яковлевича знала и уважала вся Калмыкия: он был неутомимым тружеником, много работал на благо родной республики. Даже выйдя на пенсию, он отдавал свои силы и энергию патриотическому воспитанию молодежи. Для меня было честью знать Тимофея Яковлевича лично. Он - пример настоящего мужества, справедливости, силы духа и искренней любви к Родине", - отметил Хасиков.