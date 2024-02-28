Гладков: вторую очередь санатория Белгородской области в Крыму начнут строить в 2025 году

Строительство будет вестись на участке площадью около 10 га

БЕЛГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Строительство второй очереди санатория "Бригантина "Белогорье", переданного властями Крыма в собственность Белгородской области, начнется в 2025 году. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии, которая транслировалась в эфире региональных телеканалов и в соцсетях.

"Мы рассмотрели и утвердили на градостроительном совете, сейчас занимаемся проектированием, затем прохождение государственной экспертизы, и в следующем году мы начнем строительство второй очереди [cанатория]", - сказал Гладков, отвечая по видеосвязи на вопрос детей из Белгородской области, находящихся сейчас на отдыхе в санатории "Бригантина "Белогорье".

Губернатор пояснил, что рядом с уже имеющимися корпусами санатория есть участок размером около 10 га, также принадлежащий Белгородской области, на котором и будет вестись строительство.

Ранее Гладков сообщал, что на этой территории предусмотрено строительство дополнительных четырех жилых блоков на 125 мест каждый, отдельного жилого блока для маломобильных детей с сопровождающими, коммуникационного центра с медицинским блоком и столовой на 300 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, различных мастерских, площади-амфитеатра, смотровой площадки и арт-объектов.

После строительства дополнительных корпусов санаторий сможет увеличить число детей, принимаемых за одну смену, в несколько раз - с менее чем 300 до 800, в течение года санаторий сможет принимать около 12 тыс. детей.

Санаторий "Бригантина "Белогорье" расположен в юго-западной части полуострова, в поселке Заозерное, в 8 км от Евпатории и в 70 км от Симферополя. В 2023 году завершился капитальный ремонт комплекса, на необходимые работы из регионального бюджета было направлено 2 млрд рублей. Первая группа детей из Белгородской области отправилась в санаторий 5 июня 2023 года. Как сообщил Гладков в ходе прямой линии, в этот день будет официально отмечаться день рождения санатория.