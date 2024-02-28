Поезда МЦД-2 следуют с увеличенными интервалами

Количество пассажиров на станциях диаметра больше обычного

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Поезда на Курско-Рижском Московском центральном диаметре (МЦД-2) Нахабино - Подольск следуют с увеличенными интервалами, передает корреспондент ТАСС.

Так, на станции Нахабино звучат объявления, что электрички в сторону Москвы и Московской области следуют с увеличенными интервалами. Количество пассажиров на станциях диаметра больше обычного. Причина задержек не уточняется.

ТАСС запросил информацию о сбое в графике у пресс-служб Московской железной дороги (МЖД) и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-2 задерживаются несколько поездов в сторону Нахабино. Электропоезда временно следовали через станцию Красный Балтиец со сниженной скоростью. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - подтвердили ТАСС в пресс-службе ЦППК.