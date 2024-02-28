В Белгороде мешки с песком на остановках заменят на бетонные блоки для защиты от обстрелов

Всего в городе установлены 425 защитных сооружений

ТАСС, 28 февраля. Мешки с песком на всех остановках Белгорода для усиления безопасности жителей заменят на бетонные блоки до 3 марта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

"Использовали три типа укреплений. В том числе мешки с песком. Эти конструкции для оперативности были установлены на некоторых объектах. Постепенно все их меняем на блоки. До конца недели завершим эту работу", - написал он.

Он объяснил, что подрядчики старались быстро обеспечить безопасными зонами все многолюдные места, поэтому одним из видов укреплений стали мешки с песком. Мэр города уточнил, что в Белгороде на остановках общественного транспорта установлено 425 защитных сооружений.