В Белгородской области заработают шесть "Поездов здоровья" для медосмотра населения

Их закупят к осени 2024 года, уточнил глава региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Шесть передвижных медицинских комплексов для медосмотра населения будет курсировать в Белгородской области к осени. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на прямой линии.

"Сейчас уже работает четыре "Поезда здоровья", еще закупим два, и осенью этого года у нас будут курсировать шесть поездов", - сказал он.

Гладков отметил, что поездами будет охвачена вся территория области.

Мобильные медицинские комплексы приступили к регулярной работе в регионе в июне 2022 года. Работа специалистов медицинских бригад по обследованию и консультированию жителей сельских населенных пунктов способствует достижению целей национального проекта "Здравоохранение". Благодаря этому жители отдаленных населенных пунктов могут пройти обследование и получить консультацию узких специалистов.