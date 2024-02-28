Гладков поручил доработать решение мэрии Белгорода об отмене цветочных ярмарок

Отказ от проведения ярмарок объяснили небезопасной обстановкой в городе

БЕЛГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил мэру Белгорода Валентину Демидову найти решение для организации продажи цветов к 8 марта в условиях ограничения уличной торговли из-за оперативной обстановки.

Губернатор пояснил, что речь идет о небольших точках, на которых два-три человека продают несколько своих букетов. "Мы постоянно должны думать о безопасности, но мне кажется, что сельскохозяйственные ярмарки, как мы всегда проводили в Белгороде до 30 декабря прошлого года, которые собирали десятки тысяч человек, и маленькие точки несоизмеримы. Валентин Валентинович, поручение: посмотреть и найти решение", - сказал он на прямой линии после запроса жительницы Белгорода Натальи Морозовой, которая специально к 8 марта вырастила тюльпаны.

Ранее в мэрии сообщили ТАСС, что в Белгороде из-за небезопасной обстановки отказались от проведения в 2024 году традиционной цветочной ярмарки к 8 марта. В 2023 году праздничная цветочная ярмарка в Белгороде работала с 4 по 8 марта, торговля велась на 81 площадке в разных уголках города.