Пушилин заявил, что предстоящее послание Путина станет для властей руководством к действию

Глава ДНР выразил уверенность, что оно будет озвучено с учетом текущих событий в мире и внешнеполитической обстановки

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что предстоящее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет руководством к действиям для властей.

"Уверен, в послании президента будет сказано о самом главном. <...> Думаю, мы услышим, как будет развиваться страна дальше, по каким направлениям. Послание президента - это наше руководство к действиям; совокупность тактических и стратегических шагов, направленных на развитие России и укрепление суверенитета страны", - сказал ТАСС Пушилин.

Он уверен, что послание будет озвучено с учетом текущих событий в мире и внешнеполитической обстановки. Также оно станет дорожной картой для органов власти и граждан РФ.

"Думаю, будут подняты темы СВО, продолжены социальные темы: вопросы врачей, учителей, меры поддержки мобилизованных и их семей, затронуты вопросы повышения уровня жизни и роста экономики", - подчеркнул глава региона.

Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение президентом Российской Федерации стратегических направлений развития страны. Включает как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.