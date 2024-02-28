Новая стоматологическая поликлиника появится в столичном районе Перово

Для проведения всех необходимых исследований здесь установят современное диагностическое оборудование и стоматологические установки последнего поколения

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Новая стоматологическая поликлиника на 642 посещения в смену появится в столичном районе Перово на улице Новогиреевская. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Новое трехэтажное здание будет просторным - оно разместится на площади более 4 тыс. кв. м. Для проведения всех необходимых исследований здесь установят современное диагностическое оборудование и стоматологические установки последнего поколения. Также в поликлинике появится рентген. Строители уже завершили работы подготовительного периода. Медицинское учреждение возводят в рамках реализации программы реновации", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он также отметил, что всего в ближайшие три года в границах старой Москвы планируется построить восемь поликлиник. Их возведут по новому московскому стандарту: кабинеты самых посещаемых врачей - на нижних этажах, административные - на верхних. Кроме того, в них будут обустроены зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для медиков, а для детей предусмотрены игровые зоны.

"В планах на этот году - ввести в эксплуатацию еще две: консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории ГКБ № 64 на улице Вавилова и детскую поликлинику на 320 посещений в смену с травматологическим пунктом в районе Бирюлево Восточное на улице Лебедянская. Уже идет строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену в Зеленограде, детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в районе Некрасовка и стоматологической поликлиники на 642 посещения в смену в Перово", - добавил Загрутдинов.

Также ведется проектирование еще трех поликлиник: детско-взрослых поликлиник на 560 посещений в Раменках и на 320 посещений в смену в районе Головинский на улице Онежская, которую построят в рамках реализации программы реновации, а также детской поликлиники на 410 посещений в смену в Лефортово на 2-й улице Синичкина в рамках комплексного развития территорий.