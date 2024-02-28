Новак: РФ предлагает Ирану обмениваться школьными группами для изучения культуры

Вице-премьер добавил, что между научно-образовательными организациями двух стран действует более 200 соглашений о взаимодействии в области академической мобильности, освоении дополнительных профессиональных образовательных программ

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. Россия предлагает Ирану начать работу по обмену школьными группами для изучения культуры и истории двух стран. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана.

"Предлагаем начать работу по налаживанию обмена школьными группами детей, проявляющих интерес к изучению истории и культуры наших народов, детскими и творческими коллективами. Это то, что мы называем народной, в данном случае детской дипломатией", - сказал вице-премьер.

Между российскими и иранскими научно-образовательными организациями уже действует более 200 соглашений о взаимодействии в области академической мобильности, освоении дополнительных профессиональных образовательных программ, напомнил Новак.