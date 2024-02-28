В Орловской области с опережением на год запустили межпоселковый газопровод

Как уточнил глава региона Андрей Клычков, первые подключения состоятся в ближайшие дни

ТАСС, 28 февраля. Межпоселковый газопровод общей протяженностью 3,5 км ввели в эксплуатацию в деревне Барановка Свердловского района Орловской области на год раньше запланированного срока, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

"Мы запустили в работу межпоселковый газопровод общей протяженностью 3,5 км в деревне Барановка Свердловского района. С его пуском у нас появилась возможность догазифицировать 35 домовладений близлежащих населенных пунктов", - написал он.

По его словам, открыть межпоселковый газопровод планировали к 2025 году, но смогли опередить график "за счет тесного взаимодействия всех структур". Глава региона уточнил, что первые подключения состоятся в ближайшие дни, для этого по деревне проложили распределительный газопровод протяженностью 2,1 км.

Он отметил, что проектно-изыскательские работы выполнили в 2022 году, в 2023 провели строительно-монтажные работы. По комплексной программе до 2025 года в регионе газифицируют 37 населенных пунктов в 12 муниципалитетах.