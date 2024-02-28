В Новороссии начали подготовку к воссозданию исторического Запорожского казачьего войска

В числе основных задач казаков - военно-патриотическая работа, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности в храмах во время церковных праздников и любых массовых мероприятий, сообщил командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады "Днепр" Андрей Жидков

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Подготовку документов для воссоздания исторического Запорожского казачьего войска начали в Новороссии. Об этом ТАСС сообщил командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады "Днепр" Андрей Жидков.

II Большой круг российского казачества, прошедший в среду, выступил за воссоздание исторического Запорожского казачьего войска, следует из резолюции, единогласно принятой участниками собрания в храме Христа Спасителя в Москве.

"Воссоздание исторического Запорожского казачьего войска - это инициатива местных казаков Запорожской и Херсонской областей. Теперь мы приступим к формированию первичных общественных казачьих организаций, которые затем будут соединяться в округа: Запорожский и Херсонский. В последующем их объединят в Запорожское казачье войско, которое войдет в Государственный реестр казачьих обществ, как предписывает российское законодательство. Уже идет работа с юристами, подготовка списков и документов", - сказал Жидков.

"В соответствии с законом все казачьи организации будут регистрироваться, утверждать устав у глав администраций. Окружной устав утверждается у губернатора", - добавил комбриг. В числе основных задач казаков - военно-патриотическая работа, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности в храмах во время церковных праздников и любых массовых мероприятий.

По его словам, ранее было предложено несколько путей возрождения казачества в Донбассе и Новороссии. Один из них - присоединение казаков Новороссии к уже существующим казачьим войскам, входящим в государственный реестр: Черноморскому казачьему войску и Кубанскому казачьему войску. Однако местное казачество настаивало на создании отдельного Запорожского казачьего войска.

Сейчас, по данным Жидкова, запорожских и херсонских казаков насчитывается около тысячи. "Казаки сейчас в казачьих бригадах воюют на фронтах спецоперации, поэтому чем больше будет освобождаться территория при продвижении российских войск, тем больше казаков будет примыкать к Запорожскому войску", - уверен комбриг.