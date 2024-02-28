В Москве температура воздуха второй день подряд обновила рекорд зимы

В городе 28 февраля зафиксировали +4,9 градуса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Максимальная температура воздуха в Москве 28 февраля достигала отметки в +4,9 градуса, что стало самым высоким показателем с начала зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Второй день подряд Москва обновляет температурный максимум зимы. Максимальная температура воздуха сегодня в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, достигла отметки в +4,9 градуса - это самый высокий показатель с начала календарной зимы. До этого в лидерах был день вчерашний, с температурой на 0,7 градуса ниже", - написал синоптик.

Ранее Леус сообщил, что 27 февраля температурные показатели в Москве обновили рекордный максимум этой зимы, достигнув отметки в +4,2 градуса. При этом, отметил он, эти значения далеки до суточного рекорда для 27 февраля в +8,4 градуса, который был установлен в 1989 году.