Инвестор демонтирует объект незавершенного строительства на Каширском шоссе в Москве

Речь идет о лабораторном корпусе Научного центра психического здоровья РАМН и НИИ ревматологии РАМН, который начали возводить в 1970-е годы, а в 2000-х на стадии монтажа каркаса здания приостановили работы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Частный инвестор планирует в первом квартале текущего года демонтировать объект незавершенного строительства на Каширском шоссе в Южном административном округе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Застройщик завершает оформление необходимых документов и готовит площадку к началу выполнения работ по демонтажу", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что реализация проекта строительства на данном участке лабораторного корпуса Научного центра психического здоровья РАМН и НИИ ревматологии РАМН начата в 1970-е годы за счет средств федерального бюджета по решению Мосгорисполкома и приостановлена в 2000-х годах на стадии монтажа каркаса здания.

Левкин отметил, что участок с объектом долгостроя вовлечен в хозяйственный оборот в рамках федерального закона о содействии развитию жилищного строительства, в 2023 году реализован на торгах и оформлен в частную собственность. Правообладателем было принято решение о демонтаже конструкций и подготовке площадки для нового строительства.

Глава департамента также напомнил, что ликвидация объектов незавершенного строительства осуществляется в рамках работы оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства. Она была создана в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

"За это время были решены вопросы по 667 объектам долгостроя. Из них 194 объекта введено в эксплуатацию, возобновлена работа на 266 объектах, 207 объектов демонтировано, а их территории благоустроены. Еще по 192 объектам ведется работа оперативной группы", - заключили в департаменте.