В Северном Тушине отремонтируют здание Московской гандбольной академии

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на проведение работ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию на проведение капитального ремонта в физкультурно-оздоровительном комплексе "Московская гандбольная академия" в районе Северное Тушино. Об этом сообщил глава ведомства Иван Щербаков.

"Снаружи специалисты облицуют фасад сэндвич-панелями, обновят покрытие кровли и козырька, заменят оконные и дверные блоки, а также отремонтируют цоколь и крыльца", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Трехэтажное здание комплекса построено в 2008 году и расположено на улице Вилиса Лациса, дом 20. В рамках проекта будет выполнен комплекс внутренних и наружных ремонтных работ.

"Внутри здания предусматривается отделка стен, полов и потолков, а также модернизация инженерных коммуникаций: систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Также на прилегающей территории обновят покрытие проезда, устроят тротуары, восстановят газон, установят скамьи и урны. Для занятий уличной гимнастикой будет оборудована отдельная площадка", - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что в физкультурно-оздоровительном комплексе проходят подготовку профессиональные спортсмены для участия в соревнованиях по гандболу различного уровня. Также в учреждении располагаются игровой, гимнастический и тренажерный залы для занятий волейболом, мини-футболом, баскетболом, аэробикой и танцами.