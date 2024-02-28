Храм в честь блаженной Ксении Петербургской в Москве введут в эксплуатацию в 2024 году

Храм на 500 прихожан выполнен в стиле средневекового московского зодчества, уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Строительство храма в честь блаженной Ксении Петербургской в столичном районе Бескудниково Северного административного округа планируется завершить к середине 2024 года. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"На объекте завершены строительно-монтажные работы, ведется внутренняя отделка помещений, монтаж слаботочных систем. Ввод храма в эксплуатацию планируется во втором квартале 2024 года", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что храм на 500 прихожан выполнен в стиле средневекового московского зодчества с традиционными элементами декоративной кирпичной кладки и мозаичными иконами на фасадах здания. Объемно-пространственная композиция храма асимметричная, образована кубическим одноглавым храмом с тремя апсидами и приделом, а также домом, примыкающим к нему с южной стороны и включающим приходские помещения. Живописность асимметрии подчеркивает колокольня в северо-западной части комплекса.

Левкин добавил, что строительство ведется по прошедшему экспертизу проекту и выданному разрешению на строительство по адресу: Бескудниковский проезд, владение 4.

По словам главы департамента, работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится ведомством с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На данный момент при участии столичного департамента в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории города введены в эксплуатацию 106 объектов, в том числе девять - на территории Северного административного округа.